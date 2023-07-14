Жалгас Жумагулов уволен из UFC

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов, выступавший в наилегчайшем весе (до 57 кг), покинул промоушен UFC. Об этом информирует аккаунт UFC roster watch в соцсетях.

В американской лиге Жумагулов дебютировал в июле 2020 года. За это время боец провёл в промоушене семь поединков, одержав в них одну победу и потерпев шесть поражений. В общей же сложности в его послужном списке 23 поединка, в которых он добыл 14 побед (семь нокаутом) и потерпел девять поражений.

В последнем бою казахстанский спортсмен встретился с американцем Джошуа Ваном (11-1). Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Вана раздельным судейским решением.

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