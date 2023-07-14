Джамал Хилл решил отказаться от чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе

Американский чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Джамал Хилл рассказал, что принял решение отказаться от пояса из-за травмы. По словам спортсмена, имеющееся у него повреждение не позволит ему в течение долгого времени выходить в октагон. У Джамала разрыв ахиллова сухожилия, который потребует хирургического вмешательства. Соответствующее заявление Хилл сделал на своём канале в YouTube.

«Все знают, что я уже несколько месяцев жду встречи с Иржи Прохазкой и защиты своего пояса и титула. К сожалению, нам придётся немного подождать. Я разорвал ахилл. Это просто одна из тех вещей, которые могут случиться. Теперь мне предстоит перенести операцию. Затем будет реабилитация, на которую уйдёт определённое время. В своё время, получив травму, Иржи Прохазка отказался от пояса, чтобы дивизион не стоял на месте. Я сделаю то же самое. Сейчас самое главное — сосредоточиться на выздоровлении», — сказал Хилл.

Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!