Конор Макгрегор продемонстрировал нынешнюю физическую форму в день своего рождения

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав своё фото. На снимке также присутствует его приятель Диллон Дэнис.

«Отлично поработали сегодня. Олимпийский зал дзюдо США», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Отметим, что сегодня, 14 июля, Макгрегору исполнилось 35 лет.

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года, хотя пока Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для боя. Президент UFC Дана Уайт при этом выразил уверенность, что поединок состоится.

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