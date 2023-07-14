Александр Усик ответил, следует ли лишить Фьюри титула WBC из-за боя с Нганну

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос, считает ли он необходимым лишить британца Тайсона Фьюри титула WBC из-за его поединка с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну ввиду неактивности в боксе.

«Я думаю, что для Тайсона это лёгкие деньги. Следует ли лишить Фьюри титула? Да нет, пусть Нганну его побьёт. Считаю ли я, что Нганну его побьет? Нет.

Я не могу говорить, чтобы его лишили поясов, потому что он же мой коллега. Пусть этим занимается комиссия. А мне до этого нет никакого дела. Мне нужен поединок с ним», — сказал Усик на канале iFL TV в YouTube.

«Жадное брюхо». Александр Усик вновь обратился к Тайсону Фьюри: