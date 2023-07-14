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Александр Волков раскрыл, сколько дней в неделю тренируется в межсезонье

Александр Волков раскрыл, сколько дней в неделю тренируется в межсезонье
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о тренировочном процессе в межсезонье.

«Никогда полностью не выключаюсь из тренировочного процесса. Даже в межсезонье тренируюсь раз в день, шесть дней в неделю. От этого ещё ценнее такие моменты отдыха. Ничего не отвлекает», — написал Волков.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

В последнем бою Волков встречался с представителем Молдавии Александром Романовым и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас россиянин располагается на седьмом месте в рейтинге UFC в тяжёлой весовой категории.

В следующем поединке Волков сразится с австралийцем Таем Туивасой. Противостояние пройдёт 9 сентября в Сиднее (Австралия).

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

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