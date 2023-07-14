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Илон Маск рассказал, каким образом собирается готовиться к следующему бою

Илон Маск рассказал, каким образом собирается готовиться к следующему бою
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Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о технике, которую собирается использовать при подготовке к бою. Маск не стал уточнять, о каком бое идёт речь. Но ранее он заявлял, что намерен сразиться с другим бизнесменом, Марком Цукербергом.

«Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клузо (персонаж из серии комедийных фильмов о «розовой пантере» – большом бриллианте. – Прим. «Чемпионата»). И ещё из One-Punch Man (японский аниме-сериал. — Прим. «Чемпионата»), — написал Маск.

Ранее и Маск, и Цукерберг не раз выражали согласие на поединок. Президент UFC Дана Уайт также заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:

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