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«Махачкала, глазам не верю. Архитектор, ты лучший». Ислам Махачев показал новое фото

«Махачкала, глазам не верю. Архитектор, ты лучший». Ислам Махачев показал новое фото
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией.

«Смотрю и глазам не верю. Махачкала, наши дни. Архитектор города, ты лучший», — написал Махачев.

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Чемпионом UFC россиянин стал в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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