«Махачкала, глазам не верю. Архитектор, ты лучший». Ислам Махачев показал новое фото
Поделиться
Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией.
«Смотрю и глазам не верю. Махачкала, наши дни. Архитектор города, ты лучший», — написал Махачев.
Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Чемпионом UFC россиянин стал в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
Комментарии
- 14 июля 2023
-
15:01
-
14:18
-
13:36
-
13:01
-
12:15
-
11:46
-
11:14
-
10:42
-
09:29
-
09:15
-
04:22
-
01:59
-
00:24
- 13 июля 2023
-
23:25
-
22:23
-
21:16
-
20:13
-
19:22
-
18:32
-
17:21
-
16:10
-
14:44
-
13:23
-
12:48
-
12:15
-
10:16
-
10:12
-
09:41
-
04:48
-
03:00
-
00:59
-
00:54
-
00:17
-
00:07
- 12 июля 2023
-
23:56
Партнерский контент