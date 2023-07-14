«Махачкала, глазам не верю. Архитектор, ты лучший». Ислам Махачев показал новое фото

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией.

«Смотрю и глазам не верю. Махачкала, наши дни. Архитектор города, ты лучший», — написал Махачев.

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Чемпионом UFC россиянин стал в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: