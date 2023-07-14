Красюк назвал единственный шанс Дюбуа победить Усика
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, высказал мнение, что лишь случайный и точный удар мог бы принести британцу Даниэлю Дюбуа победу в поединке с его клиентом.
«Пожалуй, было неправильно говорить с точки зрения промоутера Усика, и я скажу это как эксперт в боксе. Я не думаю, что у Даниэля Дюбуа есть инструменты, с помощью которых он мог бы победить. Хотя всегда есть шанс панчера, я согласен с этим на сто процентов. Но что ещё? К сожалению, я не вижу ничего, что бы могло привести Дюбуа к успеху. Разве что один удар и слова Фрэнка Уоррена», – сказал Красюк на канале Boxing News в YouTube.
Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
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