Биспинг: если бы Павлович перешёл в бокс прямо сейчас, то отправил бы в нокаут многих

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказал уверенность, что россиянин Сергей Павлович здорово проявил бы себя в боксе.

«Этому парню достаточно одного прикосновения, чтобы усыпить оппонента. Не сомневайтесь, если бы он перешёл в бокс прямо сейчас, я вам гарантирую, он отправил бы в нокаут многих соперников. Он очень дисциплинирован, всё ещё молод, и с точки зрения силы равных ему нет», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде.

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