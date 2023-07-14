UFC Vegas 77: Силва тяжелее Холм, Хафез показал нужный вес со второго раза

В ночь на 16 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 77, главным событием которого станет бой между американкой Холли Холм и бразильянкой Майрой Силвой.

Бассил Хафез не смог сделать вес с первой попытки, показав на весах 77,79 кг, ему дали один час, чтобы попробовать снова, и он справился.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания:

Холли Холм (61,46 кг) vs Майра Буэно Силва (61,69 кг);

Бассил Хафез (77,56 кг)+ vs Джек Делла Маддалена (77,56 кг);

Оттман Азайтар (70,76 кг) vs Франсиско Прадо (70,76 кг);

Альберт Дураев (83,91 кг) vs Чун Ён Пак (84,37 кг);

Челси Чендлер (66 кг) vs Норма Дюмон (66 кг);

Терренс Маккинни (70,76 кг) vs Назим Садыхов (70,76 кг);

Мелсик Багдасарян (66 кг) vs Такер Лутц (66,22 кг);

Виктория Дудакова (52,62 кг) vs Истела Нунес (52,39 кг);

Мелкизаэл Коста (66,22 кг) vs Остин Линго (66 кг);

Эван Элдер (70,76 кг) vs Хенаро Вальдес (70,76 кг);

Азат Максум (57,15 кг) vs Тайсон Нам (57,15 кг);

Карл Дитон (70,76 кг) vs Алекс Муньоз (70,53 кг);

Эшли Эванс-Смит (61,46 кг) vs Айлин Перес (61,46 кг).