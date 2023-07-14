Мохаммад Хейбати и Шовхал Чурчаев могут встретиться только в рамках Hardcore MMA

Иранский боец Мохаммад Хейбати сообщил, что его бой с чеченцем Шовхалом Чурчаевым может состояться только в рамках промоушена Hardcore MMA по условиям контракта. Ранее сообщалось, что промоушен Hype FC намерен провести не состоявшийся ранее бой.

«Hype FC не смогут организовать наш бой с Шовхалом. Даже если я соглашусь, они не смогут этого сделать, поскольку у нас с Hardcorе MMA есть эксклюзивный контракт, в котором сказано, что если наш бой не состоится по какой-то причине, то он может пройти только у них», – приводит слова Хейбати MMA.Metaratings.ru.

Шовхал Чурчаев и Мохаммад Хейбати должны были встретиться на турнире Hardcore MMA, который проходил в начале июля в Москве. Однако поединок не состоялся из-за чеченца, который сперва не уложился в лимит весовой категории, а затем не вышел в клетку на бой.