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Стало известно, кто может стать новым соперником Тимофея Цзю

Стало известно, кто может стать новым соперником Тимофея Цзю
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Непобеждённый австралийский боксёр, временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю может провести бой с британцем Джошем Келли, сообщает vRINGe.com.

По информации источника, Келли, который сегодня проведёт защиту титула WBO International в первом среднем весе (до 69,9 кг) с аргентинцем Габриэлем Корсо, уверен, что в случае победы сразится с Цзю. Келли считает, что в ближайшее время статус Тимофея Цзю повысится с временного чемпиона организации до постоянного. Таким образом поединок между Цзю и Келли может стать титульным.

Рекорд 28-летнего Цзю на профессиональном ринге — 23 победы в 23 матчах, 17 из которых были одержаны нокаутом.

29-летний Келли провёл 15 боёв в профессиональной карьере, его статистика — 13 побед (семь нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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