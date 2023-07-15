Стало известно, кто может стать новым соперником Тимофея Цзю

Непобеждённый австралийский боксёр, временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю может провести бой с британцем Джошем Келли, сообщает vRINGe.com.

По информации источника, Келли, который сегодня проведёт защиту титула WBO International в первом среднем весе (до 69,9 кг) с аргентинцем Габриэлем Корсо, уверен, что в случае победы сразится с Цзю. Келли считает, что в ближайшее время статус Тимофея Цзю повысится с временного чемпиона организации до постоянного. Таким образом поединок между Цзю и Келли может стать титульным.

Рекорд 28-летнего Цзю на профессиональном ринге — 23 победы в 23 матчах, 17 из которых были одержаны нокаутом.

29-летний Келли провёл 15 боёв в профессиональной карьере, его статистика — 13 побед (семь нокаутом), одна ничья и одно поражение.