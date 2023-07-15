Американский боксёр Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы. Фото

Американский непобеждённый боксёр, действующий чемпион в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис вышел из тюрьмы.
Фото: фото из социальных сетей
«Добро пожаловать назад, племянник!» — написал родственник Дэвиса на своей странице в социальной сети и опубликовал размытое фото, где за забором офицер ведёт на выход американскую суперзвезду бокса.
Напомним, Джервонта Дэвис был приговорён к 90 дням домашнего ареста за оставление места дорожно-транспортного происшествия, однако нарушил условия, и суд пересмотрел решение, заключив боксёра под стражу.
Ранее сообщалось, что особняк Дэвиса был ограблен, пока он находился в заключении.
Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.
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