Четвертьфинальный бой Гран-при ACA между Азаматом Керефовым и Аскаром Аскаровым перенесён

Президент промоушена ACA Алексей Яценко сообщил, что бой в рамках четвертьфинала Гран-при между Азаматом Керефовым и Аскаром Аскаровым не состоится 21 июля на турнире ACA 160.

«По медицинским причинам Аскаров не сможет драться 21 июля на московском турнире ACA 160. Надеюсь, в ближайшее время у нас будет понимание по срокам возвращения в строй Аскара Аскарова, и мы определимся по дате проведения этого интереснейшего боя», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

В главном бою турнира 21 июля, который пройдёт в Москве, чемпион ACA в полусредней весовой категории Виталий Слипенко проведёт защиту титула против Устармагомеда Гаджидаудова. Обладатель титула в полулёгком Весе Алихан Сулейманов будет защищать пояс в поединке против Ислама Омарова. В рамках Гран-при в полулёгком весе российский боец Курбан Тайгибов проведёт бой с бразильцем Луисом Рафаэлем.