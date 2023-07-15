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Джейк Пол: Нганну получит за бой с Фьюри восьмизначный гонорар, а не $ 8 млн

Джейк Пол: Нганну получит за бой с Фьюри восьмизначный гонорар, а не $ 8 млн
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, рассказал, сколько заработает бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну за бой с британским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Ранее некоторые СМИ писали, что гонорар Нганну составит $ 8 млн.

«Фрэнсис получит восьмизначный гонорар, а не $ 8 млн. Вот так правильно. Всем гениям «Твиттера»: восемь цифр = $ 10+ млн, и Фрэнсис заслуживает каждого цента оттуда», — написал Пол в своём «твиттере».

Ранее агент Нганну говорил, что гонорар за бой с Фьюри превышает сумму, заработанную Фрэнсисом в UFC за всю карьеру. Для сравнения — за последний поединок в UFC Нганну получил всего $ 600 тыс.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

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