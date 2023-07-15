Фото: Александр Усик встретился с Дереком Чисорой
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора опубликовал совместное фото с бывшим соперником, а ныне действующим обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, непобеждённым украинцем Александром Усиком.
Напомним, бойцы встречались в октябре 2020-го года, и тогда Усик победил единогласным судейским решением по итогам двенадцати раундов.
«Всегда приятно увидеться со старым другом», – написал Чисора в социальных сетях.
Фото: из личного архива Дерека Чисоры
В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, Усик повторно победил звёздного британца Энтони Джошуа, нанеся ему третье поражение в карьере. 26 августа во Вроцлаве (Польша) украинец проведёт обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа.
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