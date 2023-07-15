Фредди Роуч предсказал победителя боя Кроуфорда и Спенса

Звёздный американский тренер Фредди Роуч высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) и Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO).

«Я ставлю на Кроуфорда. Он мой друг, и он мне нравится. А ещё он хороший парень. Теренс выйдет на поединок с планом. Он дерётся в обеих стойках, и это принесёт ему успех. Я считаю, что сейчас он один из лучших бойцов в мире.

Почему Кроуфорд победит? Теренс очень думающий, у него отличные контратаки. Да, Спенс агрессивен, но последние несколько лет у него были проблемы», – сказал Роуч в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее о бое Кроуфорда и Спенса высказался член Зала славы Бернард Хопкинс.