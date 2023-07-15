«Мне жаль». Прохазка обратился к Джамалу Хиллу, освободившему титул UFC из-за травмы

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка обратился к американцу Джамалу Хиллу, освободившему титул из-за разрыва ахилла.

«Мужик, мне очень жаль, я с нетерпением ждал нашего боя. Я ценю, что ты освободил титул, на это способен только человек, переживший подобное. Кто следующий? Победитель боя Блахович – Перейра?» – написал Прохазка в социальных сетях.

Примечательно, что Прохазка также освободил пояс в конце 2022 года из-за травмы плеча. Чех не выступал с прошлого июня, когда на турнире UFC 275 досрочно остановил бразильца Гловера Тейшейру. Хилл в январе на UFC 283 также одержал победу над Тейшейрой, после чего последний объявил о завершении профессиональной карьеры.