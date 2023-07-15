Хирн: это ужасно для бокса, Фьюри отказался от Усика ради боя с дебютантом

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке между его соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Во-первых, я не считаю, что Фьюри нужно лишать титула. Во-вторых, это ужасно для бокса, потому что чемпион в супертяжёлом весе должен устраивать бои, которые мир бокса ждёт от него, и цементировать своё наследие.

Сколько лет бокс ждёт поединка за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе? Пять, шесть, семь? У Фьюри есть возможность сразиться с Александром Усиком за $ 60-80 миллионов, но он не захотел это делать.

Промоутер Фьюри заявляет, что проблема заключается в том, что все подписывают контракты с Саудовской Аравией — но при этом Фьюри отказывается от боя за наследие и едет в Саудовскую Аравию, чтобы подраться с дебютантом, у которого нет шансов», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.