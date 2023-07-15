«Если я отдыхаю, то отдыхаю». Миочич ответил на критику его простоя перед боем с Джонсом

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американец Стипе Миочич, не выступавший с марта 2021 года, не считает, что простой скажется на его выступлении в поединке с действующим обладателем титула, соотечественником Джоном Джонсом.
«Я делаю всё, что и должен желать. Я ничего не менял. По-прежнему могу тренироваться в пожарной части и кое-чем там заниматься. Да, спарринги и работа на лапах [у меня] не каждый день, но есть силовые тренировки и тренировки в зале. Не понимаю людей. Если я отдыхаю, то отдыхаю», – сказал Миочич в подкасте Believe You Me.
Напомним, поединок Миочича и Джонса состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему Миочич может создать Джонсу проблемы.
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