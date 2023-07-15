Дюбуа: я был рождён для того, чтобы устроить Усику ад

Обладатель регулярного титула WBA в супертяжёлом весе, британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 KO) считает, что у него получится навязать конкуренцию звёздному украинцу Александру Усику (20-0, 13 KO) в их поединке.

«Я готов на сто процентов, готов к битве. Мы собираемся вернуть титулы домой, они отправятся со мной. Настало моё время, определённо. Да, Усик был великим чемпионом, но, как я уже говорил, у всего есть конец. Его «нолик» должен уйти. Я обязан превзойти его во всём. Я моложе и сильнее, и я устрою этому парню ад. Я был рождён для этого», – приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Напомним, поединок за титулы WBA Super, IBF и WBO между Усиком и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Ранее в интервью Дюбуа высказался о битве взглядов с Усиком.