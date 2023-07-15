«У него выходит шоу». Карл Фроч назвал причину организации боя Фьюри и Нганну
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Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч раскритиковал организацию поединка между соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
«Бой Нганну и Фьюри это куча мусора. Единственная причина, почему этот поединок состоится, заключается в том, что у Фьюри выходит сериал на Netflix, и такой поединок отлично укладывается в шоу.
Фьюри больше заинтересован в гламуре вокруг его собственного шоу, чем в боях, хотя Тайсон Фьюри вправе делать всё, что он пожелает. У него была трилогия с Деонтеем Уайлдером, он победил Владимира Кличко и сейчас является главным в супертяжёлом весе», – приводит слова Фроча Genting Casino.
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