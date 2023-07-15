Конор Макгрегор высказался об организации боя Маска и Цукерберга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о потенциальном поединке между всемирно известными американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я заинтересован. Они сделают это? Это произойдёт? Если это произойдёт под баннером UFC, то я «за». Это должно произойти под знамёнами UFC, и я поддержу это», – сказал Макгрегор в интервью группе журналистов.

Президент UFC Дана Уайт также заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно

Ранее Цукерберг провёл совместную тренировку с действующими чемпионами UFC Алексом Волкановски и Исраэлем Адесаньей и похвастался впечатляющей формой.