Конор Макгрегор высказался об организации боя Маска и Цукерберга
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о потенциальном поединке между всемирно известными американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Я заинтересован. Они сделают это? Это произойдёт? Если это произойдёт под баннером UFC, то я «за». Это должно произойти под знамёнами UFC, и я поддержу это», – сказал Макгрегор в интервью группе журналистов.
Президент UFC Дана Уайт также заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно
Ранее Цукерберг провёл совместную тренировку с действующими чемпионами UFC Алексом Волкановски и Исраэлем Адесаньей и похвастался впечатляющей формой.
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