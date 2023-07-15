Аспиналл: не удивлюсь, если Нганну нокаутирует Фьюри
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Британский боец супертяжёлого веса (до 120 кг) UFC Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке между экс-чемпионом организации, камерунцем Фрэнсисом Нганну и другим британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Уважение Нганну за то, что сделал это. Он сильно верит в себя. Если вы посмотрите на то, чего он добился в жизни и спорте, то это просто невероятно.
Парень заработает большие деньги, и у него есть шансы на нокаут. Победит ли он? Нет. Но я всё равно не удивлюсь, если он поймает Фьюри и нокаутирует, потому что он невероятный панчер. Фьюри несопоставим с ним с точки зрения навыков, но учитывая, как Нганну может кого-то ударить, у его есть шанс», – приводит слова Аспиналла издание talkSPORT.
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