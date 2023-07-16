Царукян высказался о переезде в США для продолжения карьеры в UFC

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян высказался о возможном переезде в Соединённые Штаты для продолжения карьеры в престижнейшем промоушене мира.

«Мне очень нравится в Калифорнии. Мне нравится Лос-Анджелес, нравится Майами. Я остался, потому что хочу как можно скорее выступить. Надеюсь, я выступлю через несколько месяцев.

Готов ли я переехать в США? Если вы узнаете, что мой контракт изменился, то определённо да. Но сейчас я просто трачу свои деньги. Если UFC изменят мой контракт и хорошо заплатят, я отправлюсь прямиком в США.

У меня ещё два поединка [по контракту], но UFC могут это изменить. Если мне дадут мне кого-то из топ-5, то должны будут хорошо заплатить. Я заслужу это», – сказал Царукян в интервью Submission Radio.