Казахстанец Азат Максум с победы дебютировал в UFC

В ночь на 16 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 77. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Азат Максум встретился с американцем Тайсоном Намом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Максума раздельным решением судей. Отметим, для Максума этот бой стал дебютным в UFC. На его счету 17 побед в 17 боях в смешанных единоборствах.

Главным событием турнира станет бой между американкой Холли Холм и бразильянкой Майрой Силвой. Также в рамках основного карда россиянин Альберт Дураев встретится с представителем Южной Кореи Чун Ён Паком.

Основной кард:

Холли Холм vs Майра Буэно Силва

Бассил Хафез vs Джек Делла Маддалена

Оттман Азайтар vs Франсиско Прадо

Альберт Дураев vs Чун Ён Пак

Челси Чендлер vs Норма Дюмон

Терренс Маккинни vs Назим Садыхов