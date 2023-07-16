Виктория Дудакова нокаутировала соперницу в первом бою в UFC

На арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в ночь на 16 июля мск проходит вечер боёв UFC on ESPN 49. В предварительном карде состоялся поединок в минимальном весе у женщин, в котором россиянка Виктория Дудакова одержала победу техническим нокаутом над бразильянкой Истелой Нунес. Бой завершился уже на 34-й секунде в первом раунде.

Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки есть шесть выигранных поединков.

В одном из боёв UFC on ESPN 49 россиянин Альберт Дураев встретится с корейским бойцом Чун Ён Паком в среднем весе. Завершится вечер поединком американки Холли Холм и бразильянки Майры Буэно Силвы в легчайшем весе.