Виктория Дудакова нокаутировала соперницу в первом бою в UFC

На арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в ночь на 16 июля мск проходит вечер боёв UFC on ESPN 49. В предварительном карде состоялся поединок в минимальном весе у женщин, в котором россиянка Виктория Дудакова одержала победу техническим нокаутом над бразильянкой Истелой Нунес. Бой завершился уже на 34-й секунде в первом раунде.
Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки есть шесть выигранных поединков.
В одном из боёв UFC on ESPN 49 россиянин Альберт Дураев встретится с корейским бойцом Чун Ён Паком в среднем весе. Завершится вечер поединком американки Холли Холм и бразильянки Майры Буэно Силвы в легчайшем весе.
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