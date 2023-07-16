Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 49

На арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе (США) в ночь на 16 июля мск завершился вечер боёв UFC on ESPN 49. В главном бою встретились экс-чемпионка UFC американка Холли Холм и представительница Бразилии Майра Буэно Силва. Поединок закончился победой бразильянки, которая смогла заставить сдаться Холм уже в первом раунде.

Лучшим боем вечера стал поединок между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и американцем Бассилом Хафез. Победу одержал представитель Австралии раздельным судейским решением. Оба бойца получат награду размером в $ 50 тыс.

Также по $ 50 тыс за лучшее выступление вечера получат бразильянка Майра Буэно Силва, одолевшая американку Холли Холм удушающим приёмом в первом раунде, и аргентинец Франсиско Прада, победивший немца Оттмана Азайтара техническим нокаутом также в первом раунде.