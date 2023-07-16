Александр Усик: меня боятся больше всех, мне даже не надо ни на кого давить

Непобеждённый украинский боец Александр Усик заявил о том, что он является тем, кого больше всего боятся в профессиональном боксе.

«Кого больше всего боятся? Меня. Больше всего боятся меня. Являюсь ли я бугименом, который страшит своих соперников? Мне даже не надо на них давить, они сами себе прививают этот страх.

У всех людей есть страхи, у абсолютного каждого человека они есть. Нет страха только у сумасшедших людей. Оба боксёра, когда выходят на ринг, испытывают страх. Это абсолютно нормально», — приводит слова Усика портал Boxing Social, ссылаясь на интервью бойца изданию DAZN.

В нынешнем году сорвался бой двух непобеждённых бойцов — Усика и Тайсона Фьюри. Позже Фьюри договорился о бое с Фрэнсисом Нганну, который пройдёт 28 октября в Саудовской Аравии.