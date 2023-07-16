«Я не услышал ни одного положительного отзыва». Менеджер Усика – о бое Фьюри и Нганну

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика прокомментировал организацию поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не услышал ни одного положительного отзыва об этом. Мои мысли… Организовывать это не было никакого смысла. Зайдите в интернет, откройте любой сайт о боксе и посмотрите на негатив, который получает Фьюри.

Джошуа сказал, что Фьюри избегает Усика? Вполне возможно. Моё мнение: Фьюри не боится Александра Усика, но боится проиграть», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее на новость о бое Фьюри — Нганну отреагировал Энтони Джошуа.