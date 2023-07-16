«Я не услышал ни одного положительного отзыва». Менеджер Усика – о бое Фьюри и Нганну
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Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика прокомментировал организацию поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Я не услышал ни одного положительного отзыва об этом. Мои мысли… Организовывать это не было никакого смысла. Зайдите в интернет, откройте любой сайт о боксе и посмотрите на негатив, который получает Фьюри.
Джошуа сказал, что Фьюри избегает Усика? Вполне возможно. Моё мнение: Фьюри не боится Александра Усика, но боится проиграть», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Ранее на новость о бое Фьюри — Нганну отреагировал Энтони Джошуа.
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