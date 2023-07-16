Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я не услышал ни одного положительного отзыва». Менеджер Усика – о бое Фьюри и Нганну

«Я не услышал ни одного положительного отзыва». Менеджер Усика – о бое Фьюри и Нганну
Комментарии

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика прокомментировал организацию поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не услышал ни одного положительного отзыва об этом. Мои мысли… Организовывать это не было никакого смысла. Зайдите в интернет, откройте любой сайт о боксе и посмотрите на негатив, который получает Фьюри.

Джошуа сказал, что Фьюри избегает Усика? Вполне возможно. Моё мнение: Фьюри не боится Александра Усика, но боится проиграть», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее на новость о бое Фьюри — Нганну отреагировал Энтони Джошуа.

Материалы по теме
Энтони Джошуа отреагировал на новость о бое Фьюри — Нганну
Материалы по теме
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023