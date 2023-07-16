«Никаких сомнений». Спарринг-партнёр Усика и Дюбуа дал категоричный прогноз на их поединок
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе американец Джеральд Вашингтон высказался о предстоящем чемпионском поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Примечательно, что Вашингтон спарринговал с обоими бойцами.
«Дело в том, в кого сложнее попасть, а не в том, кто бьёт сильно. Все большие и сильные, все могут сильно ударить. Усик победит, без сомнений. Думаю, он сделает свою работу, мне кажется, что он добьётся поздней остановки», – сказал Вашингтон в интервью YouTube-каналу EsNews.
Ранее в интервью Дюбуа объяснил, почему сможет навязать конкуренцию Усику.
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