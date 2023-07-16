Британская модель показала грудь после успешного дебюта в боксе
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Звезда OnlyFans и модель TikTok Даниэлла Хемсли ярко отпраздновала свою дебютную победу в профессиональном боксе.
22-летняя британка стала участницей боксёрского вечера в Дублине (Ирландия), победив польку Александру Даниэлку судейским решением.
После оглашения вердикта Хемсли не сдержала эмоций и показала грудь в прямом эфире DAZN, вызвав у местной публики бурную реакцию, однако впоследствии извинилась за своё поведение.
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