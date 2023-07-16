«Я ненавижу это». Эдди Хирн отреагировал на модель, показавшую грудь после боя

Известный промоутер Эдди Хирн раскритиковал эпизод с британской моделью Даниэллой Хемсли, показавшей зрителям грудь после победы в боксёрском поединке, состоявшемся на минувших выходных в Дублине (Ирландия).

«Если я начну причитать… люди всё равно осудят меня. Но меня спрашивают, и скажу, что ненавижу это. Просто ненавижу. Мы проделали тяжелейшую работу для того, чтобы женщины уважались в боксе за навыки, достоинства и упорный труд.

Кое-что нужно понимать – это не бокс. И все подобные промоушены должны быть отделены от профессионального бокса. Мы должны отделять себя от такого. Потому что это развлечение. Вопрос заключается даже не в том, хорошо или плохо это для бокса, а в реакции общества», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.