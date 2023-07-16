Бывший соперник Энтони Джошуа и Диллиана Уайта сказал, кто победит в их реванше

Американский боец супертяжёлого веса Джермейн Франклин, встречавшийся в ринге с британцами Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO), высказался об их предстоящем реванше, который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

«Я бы предсказал победу Джошуа. Я довольно быстро приспособился к стилю Уайта, и он не внёс коррективы. Он пытался что-то изменить, но в целом остался прежним.

Что касается Джошуа, то он будет делать акцент на работу передней рукой. Если он сможет вывести Уайта в то положение, где тот не будет активным, то его джеб поможет выиграть бой. Хотя у Уайта есть пара хороших ударов, которые он может донести, Если он попадёт, то кто знает, чем всё закончится», – приводит слова Франклина издание Boxing Social.