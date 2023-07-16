Фото: Джамал Хилл посетил турнир UFC с травмированной ногой

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл (12-1), ранее освободивший титул из-за разрыва ахилла, посетил прошедший на выходных в Лас-Вегасе (США) турнир UFC on ESPN 49.

Фото: UFC

Напомним, Хилл завоевал титул в январе нынешнего года, на турнире UFC 283 победив единогласным судейским решением бразильского ветерана Гловера Тейшейру, после выступления объявившего о завершении профессиональной карьеры.

Примечательно, что поединок Тейшейры и Хилла прошёл за вакантный пояс, в конце 2022 года оставленный Иржи Прохазкой. Чешский боец также вынужден был отказаться от титула из-за травмы.

Ранее Прохазка обратился к Хиллу со словами поддержки.