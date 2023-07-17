Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пресс-служба UFC сообщила, что бой Перейры и Блаховича будет титульным

Пресс-служба UFC сообщила, что бой Перейры и Блаховича будет титульным
Комментарии

Пресс-служба бойцовского промоушена UFC сообщила в одном из постов в социальных сетях, что предстоящий поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой (7-2) и поляком Яном Блаховичем (29-9-1) будет титульным.

Стоит отметить, что организация не делала официальный анонс. Также не сообщается, будет ли на кону временный или полноценный титул, в середине июля оставленный американцем Джамалом Хиллом из-за травмы ахилла.

В своём последнем бою на UFC 287 в апреле Перейра проиграл в реванше новозеландцу Исраэлю Адесанье и лишился титула в среднем весе (до 84 кг). Блахович не выступал с декабря, когда на UFC 282 свёл вничью поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Материалы по теме
Адесанья: считаю, что Перейра вырубит Блаховича

Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023