Пресс-служба UFC сообщила, что бой Перейры и Блаховича будет титульным
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Пресс-служба бойцовского промоушена UFC сообщила в одном из постов в социальных сетях, что предстоящий поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой (7-2) и поляком Яном Блаховичем (29-9-1) будет титульным.
Стоит отметить, что организация не делала официальный анонс. Также не сообщается, будет ли на кону временный или полноценный титул, в середине июля оставленный американцем Джамалом Хиллом из-за травмы ахилла.
В своём последнем бою на UFC 287 в апреле Перейра проиграл в реванше новозеландцу Исраэлю Адесанье и лишился титула в среднем весе (до 84 кг). Блахович не выступал с декабря, когда на UFC 282 свёл вничью поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым.
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