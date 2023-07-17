Джервонта Дэвис опубликовал первое фото после выхода из тюрьмы

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис опубликовал первое фото в социальных сетях после выхода из тюрьмы.

Фото: из личного архива Джервонты Дэвиса

Напомним, Дэвис был приговорён к 90 дням домашнего ареста за оставление места дорожно-транспортного происшествия, однако боксёр нарушил условия, из-за чего суд пересмотрел решение, заключив боксёра под стражу. Сам же американец заявил, что он не понравился судье.

В своём последнем поединке, состоявшемся в конце апреля, Дэвис нанёс первое поражение в карьере звёздному соотечественнику Райану Гарсии (23-1, 19 KO). Поединок прошёл в промежуточном весе до 61,7 кг. Всего на счету Джервонты Дэвиса 29 выступлений, в которых он одержал 29 побед (27 — нокаутом).