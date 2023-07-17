Мокаев: только один человек из топ-10 принял со мной бой
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Непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался по поводу своего поединка с американцем Тимом Эллиоттом на турнире UFC 294.
«Только один человек из топ-10 принял этот бой! Я уважаю Тима Эллиотта, но я здесь, чтобы возглавить этот дивизион», — написал Мокаев в социальных сетях.
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.
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