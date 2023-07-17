В UFC опровергли информацию о том, что бой Блаховича и Перейры будет титульным
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Стало известно, что сообщение пресс-службы UFC о том, что предстоящий поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой (7-2) и поляком Яном Блаховичем (29-9-1) будет титульным, оказалось ошибочным.
«Официальный представитель UFC сказал мне, что это опечатка и бой Блаховича и Перейры на данный момент остаётся трёхраундовым нетитульным», – написал спортивный обозреватель Майк Бон в социальных сетях.
В своём последнем бою на UFC 287 в апреле Перейра проиграл в реванше новозеландцу Исраэлю Адесанье и лишился титула в среднем весе (до 84 кг). Блахович не выступал с декабря, когда на UFC 282 свёл вничью поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым.
Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту:
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