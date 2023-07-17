На турнире АСА в Москве состоится сразу три боя Гран-при
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21 июля в Москве под сводами «ЦСКА Арены» на ACA пройдёт три боя Гран-при организации в нескольких весовых категориях.
Чемпион ACA в полусредней весовой категории Виталий «Жинкин Лев» Слипенко проведёт первую защиту титула чемпиона ACA в главном бою вечера. Одновременно с розыгрышем чемпионского пояса в этом противостоянии определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе, который выходит в полуфинале на Альберта Туменова.
Ещё один чемпионский бой и четвертьфинал Гран-при пройдёт на ACA 160: обладатель титула в полулёгком весе Алихан Сулейманов проведёт первую защиту против Ислама Омарова. Во втором четвертьфинале в полулёгком весе российский боец Курбан Тайгибов встретится с бразильцем Луисом Рафаэлем.
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