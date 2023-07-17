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Сауль Альварес: подерусь с Бенавидесом в ближайшем будущем

Сауль Альварес: подерусь с Бенавидесом в ближайшем будущем
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес рассказал, что в скором времени он может подраться с Дэвидом Бенавидесом.

«Бенавидес слишком много говорит. Так бой не делается, но я не обращаю внимания на это. Занимаюсь своими делами и просто наблюдаю. Я многого добился в боксе.

Я нокаутирую Бенавидеса? Да, почему бы и нет? Это может случиться в будущем», — приводит слова Альвареса Essentially Sports.

Напомним, Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

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