Морено после поражения в титульном бою UFC дебютировал в рестлинге со сломанной рукой

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено принял участие в турнире по профессиональному рестлингу Lucha Libre AAA в Мехико.
Стоит отметить, что в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) Морено проводил защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе против бразильца Александра Пантожи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи раздельным решением судей, благодаря чему он стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
Позже стало известно, что в этом поединке Морено сломал руку.
В активе Брэндона Морено 31 бой, в которых он одержал 21 победу, потерпел восемь поражений и свёл два боя вничью. Свои последние два боя мексиканец выиграл.
У Пантожи в профессиональной карьере 28 побед и шесть поражений. Бразилец выиграл предыдущие три поединка.
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