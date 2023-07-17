Арман Царукян назвал фаворита в поединке Сэндхагена и Умара Нурмагомедова
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Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC, россиянин Арман Царукян высказался по поводу предстоящего поединка Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова.
«Кори Сэндхаген – хороший боец. Этот поединок покажет, на каком уровне находится Умар. И если Умар возьмёт верх, от титульного боя его будет отделять максимум ещё одна победа. Думаю, Умар является небольшим фаворитом из-за борцовских навыков», – сказал Царукян в интервью журналисту Джеймсу Линчу.
Напомним, поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который должен пройти 5 августа.
В активе Умара 16 побед в 16 поединках в ММА. У Сэндхагена также 16 побед при четырёх поражениях.
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