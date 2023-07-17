Миочич объяснил, почему переговоры с Джонсом получились долгими

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американец Стипе Миочич, не выступавший с марта 2021 года, рассказал, как проходили его переговоры о поединке с Джоном Джонсом.
«Почему так долго шли переговоры с Джонсом? Там были свои моменты. Я расскажу, когда камера будет выключена. Когда ко мне обратились из UFC, я ответил: «Нет, сейчас я не могу».
Мне нужно было время – ещё несколько недель, но они отказались. Пришлось соглашаться. Люди не понимают, что не всё зависит от меня. Есть более серьёзные силы, чем мои попытки отказаться от боя», – сказал Миочич на YouTube-канале Майкла Биспинга.
Напомним, поединок Миочича и Джонса состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему Миочич может создать Джонсу проблемы.
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