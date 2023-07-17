Тренер Дудаковой: травма соперницы омрачила бой

Тренер российского бойца UFC Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев высказался о дебюте спортсменки в UFC.

«Конечно, травма соперницы омрачила бой. Осталось двоякое чувство недосказанности, но от нас ничего не зависело, мы ничего не могли сделать. Как говорится, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах.

Мы хотели поработать, потому что было необходимо после перерыва в выступлениях в десять месяцев вернуться и показать, что мы наработали, в каком Виктория состоянии. Она была в хорошей форме, думаю, процентов на 80 готова. Истеле Нунес сразу поставили кость на место, UFC выложила снимки. Дана Уайт поздравил Викторию с победой и сказал, что она будет драться в Абу-Даби», – приводит слова Гасаналиева Metaratings.