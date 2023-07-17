Тренер Дудаковой: травма соперницы омрачила бой
Поделиться
Тренер российского бойца UFC Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев высказался о дебюте спортсменки в UFC.
«Конечно, травма соперницы омрачила бой. Осталось двоякое чувство недосказанности, но от нас ничего не зависело, мы ничего не могли сделать. Как говорится, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах.
Мы хотели поработать, потому что было необходимо после перерыва в выступлениях в десять месяцев вернуться и показать, что мы наработали, в каком Виктория состоянии. Она была в хорошей форме, думаю, процентов на 80 готова. Истеле Нунес сразу поставили кость на место, UFC выложила снимки. Дана Уайт поздравил Викторию с победой и сказал, что она будет драться в Абу-Даби», – приводит слова Гасаналиева Metaratings.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июля 2023
-
16:33
-
16:20
-
15:49
-
15:27
-
15:16
-
14:39
-
14:22
-
13:51
-
13:47
-
13:34
-
12:51
-
12:35
-
11:57
-
11:56
-
11:46
-
11:42
-
10:40
-
10:05
-
09:49
-
09:44
-
01:02
-
00:47
-
00:04
- 16 июля 2023
-
23:43
-
23:14
-
22:45
-
22:28
-
22:06
-
21:42
-
20:47
-
20:09
-
19:54
-
19:05
-
18:34
-
18:05
Партнерский контент