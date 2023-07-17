«Нам запрещали, но я делал это даже на турнирах». Усик назвал боксёра, которому подражал
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал боксёра, на которого он равнялся во времена любительских выступлений.
Им оказался бывший чемпион мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) знаменитый британец Насим Хамед (36-1, 31 KO).
«Когда мы были любителями, то подражали его движениям. На нас оказывали давление в зале, не разрешали этого делать. Нам сказали, что мы теряем концентрацию, теряем контроль. Но я продолжать подражать ему даже на соревнованиях», – сказал Усик в интервью BT Sport Boxing.
Напомним, 26 августа во Вроцлаве (Польша) Усик проведёт обязательную защиту титулов против британца Даниэля Дюбуа.
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