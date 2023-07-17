«Посмотрите на нос Карла Фроча». Джошуа объяснил, почему ушёл от первого тренера
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) высказался о расставании со своим первым тренером соотечественником Робертом Маккракеном, от которого он ушёл после первого поражения от украинца Александра Усика в 2021 году.
«Роб Маккракен – это действительно хороший тренер, но единственное, что я сказал бы: посмотрите на нос Карла Фроча. Он попросту не научил меня защите. Роб слишком привержен олимпийскому боксу, а не профессиональному. Я отдал ему свои лучшие годы, и теперь мне придётся постараться, чтобы вернуть их», – сказал Джошуа в подкасте The Opening Bell.
Напомним, 12 августа в Лондоне (Великобритания) Джошуа проведёт реванш с соотечественником Диллианом Уайтом.
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