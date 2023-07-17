Ирина Алексеева сразится с непобеждённой британкой на турнире UFC в октябре

Российский боец UFC Ирина Алексеева проведёт второй поединок в рамках престижнейшего промоушена мира на турнире, который состоится 14 октября, сообщает издание MMA Fighting.

Соперницей 33-летней россиянки станет 31-летняя британка Мелисса Диксон (5-0), для которой предстоящее выступление станет дебютом в организации.

Напомним, Алексеева дебютировала в UFC в апреле, победив болевым приёмом в первом раунде швейцарку Штефани Эггер. Всего на счету россиянки в смешанных единоборствах пять побед (три – досрочные) и одно поражение.

Ранее Алексеева в интервью высказалась о гипотетическом возвращении в UFC звёздной американской экс-чемпионки Ронды Роузи.