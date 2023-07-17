«Я знаю ситуацию». Фроч сказал, почему Джошуа расстался с тренером после проигрыша Усику

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч ответил на слова соотечественника Энтони Джошуа о бывшем тренере Робе Маккракене, ранее тренировавшем и Фроча.
Напомним, Джошуа заявил, что Маккракен не обучал его профессиональному боксу, а также умению защищать себя.
«Это не Джошуа оставил Маккракена, а Маккракен ушёл от него. Это было обоюдное соглашение. Джошуа не увольнял Маккракена. Кое-что произошло, Роб не хотел работать с Джошуа. Перед первым боем с Усиком вокруг Джошуа было много людей, которые говорили ему разные вещи, и это стало последней каплей для Роба. Я знаю ситуацию.
Джошуа не слушался Роба. Если вы не слушаетесь и не проявляете уважение, это рушит отношения. Роб знал, что их [первый] бой с Усиком станет последним», – приводит слова Фроча Genting Casino.
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