«На всё ушло меньше двух недель». Нганну рассказал о переговорах с Фьюри
Поделиться
Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал о переговорах с британским боксёром Тайсоном Фьюри.
«Да, я верю в происходящее. Вы узнали об этом неделю назад, я же узнал раньше (смеётся). Когда всё стало становиться серьёзным? Думаю, около пяти недель назад. Я получил звонок из Саудовской Аравии, мне предложили встретиться в Нью-Йорке. На тот момент я не был взволнован. Переговоры заняли меньше двух недель.
Разговаривал ли я с Тайсоном? Нет, я не говорил с ним. Но нам и не нужно общаться, мы увидимся на пресс-конференции. Где пройдут конференции? В Лондоне, возможно, в Африке, и Саудовской Аравии. Что же касается США, то мы ещё не знаем», – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июля 2023
-
00:15
-
00:06
- 17 июля 2023
-
23:37
-
22:11
-
21:58
-
21:02
-
20:47
-
20:01
-
19:05
-
18:46
-
18:07
-
17:28
-
16:33
-
16:20
-
15:49
-
15:27
-
15:16
-
14:39
-
14:22
-
13:51
-
13:47
-
13:34
-
12:51
-
12:35
-
11:57
-
11:56
-
11:46
-
11:42
-
10:40
-
10:05
-
09:49
-
09:44
-
01:02
-
00:47
-
00:04
Партнерский контент