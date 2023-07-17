«На всё ушло меньше двух недель». Нганну рассказал о переговорах с Фьюри

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал о переговорах с британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Да, я верю в происходящее. Вы узнали об этом неделю назад, я же узнал раньше (смеётся). Когда всё стало становиться серьёзным? Думаю, около пяти недель назад. Я получил звонок из Саудовской Аравии, мне предложили встретиться в Нью-Йорке. На тот момент я не был взволнован. Переговоры заняли меньше двух недель.

Разговаривал ли я с Тайсоном? Нет, я не говорил с ним. Но нам и не нужно общаться, мы увидимся на пресс-конференции. Где пройдут конференции? В Лондоне, возможно, в Африке, и Саудовской Аравии. Что же касается США, то мы ещё не знаем», – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.